"La ruota della fortuna", nella notte di Capodanno Nicola vince 200mila euro

"Sono parecchi mesi che vi dico che la ruota è incontrollabile - sono state le parole di Gerry Scotti celebrando la vittoria del campione di puntata -. Che le emozioni che dà non le può scrivere nessun autore. Avete visto che ha patito sulla prima e sulla seconda, avete visto che è arrivato a un decimo di secondo sulla tre. E allora si merita duecentomila euro".