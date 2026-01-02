"La ruota della fortuna", nella notte di Capodanno Nicola vince 200mila euro

Il campione della puntata si è aggiudicato il premio più alto a "La ruota delle meraviglie"
Serata di San Silvestro fortunata per Nicola, campione de "La ruota della fortuna" che nella puntata del 31 dicembre ha vinto 200mila euro al gioco finale. Non si era messa benissimo per il concorrente, che aveva sbagliato le prime due risposte prima di indovinare il terzo tabellone. Proprio quello più ricco.
"Sono parecchi mesi che vi dico che la ruota è incontrollabile - sono state le parole di Gerry Scotti celebrando la vittoria del campione di puntata -. Che le emozioni che dà non le può scrivere nessun autore. Avete visto che ha patito sulla prima e sulla seconda, avete visto che è arrivato a un decimo di secondo sulla tre. E allora si merita duecentomila euro".
Grazie a questa vittoria incredibile, Nicola ha portato a casa nella sua esperienza da campione del programma di Canale 5 la cifra di 214.300 euro: un modo eccellente per concludere il 2025 e celebrare al meglio l'inizio di questo nuovo anno.