Martina torna a "La Ruota della Fortuna" e vince 100mila euro

Lunedì 22 dicembre "La Ruota della Fortuna" è andata in onda con una puntata speciale dedicata alle seconde occasioni e ha regalato alla campionessa Martina la gioia di vincere un montepremi pari a 100mila euro.



"Nella vita succedono cose belle, tipo diventare campioni della Ruota, andare alla Ruota delle Meraviglie e per una circostanza o l'altra vedere la busta da 200mila davanti ai propri occhi e non prenderla", ha spiegato il conduttore Gerry Scotti prima di dare il via al game show di Canale 5. Quindi, ha proseguito spiegando i criteri della scelta dei concorrenti: "Abbiamo messo insieme tutti i nomi di coloro che avevano visto il 200mila senza vincerlo, li abbiamo consegnati al notaio e dall'estrazione sono uscite queste tre donne".