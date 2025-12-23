Martina torna a "La Ruota della Fortuna" e vince 100mila euro

In una puntata speciale dedicata alle seconde occasioni, la concorrente si aggiudica il montepremi
Lunedì 22 dicembre "La Ruota della Fortuna" è andata in onda con una puntata speciale dedicata alle seconde occasioni e ha regalato alla campionessa Martina la gioia di vincere un montepremi pari a 100mila euro.
"Nella vita succedono cose belle, tipo diventare campioni della Ruota, andare alla Ruota delle Meraviglie e per una circostanza o l'altra vedere la busta da 200mila davanti ai propri occhi e non prenderla", ha spiegato il conduttore Gerry Scotti prima di dare il via al game show di Canale 5. Quindi, ha proseguito spiegando i criteri della scelta dei concorrenti: "Abbiamo messo insieme tutti i nomi di coloro che avevano visto il 200mila senza vincerlo, li abbiamo consegnati al notaio e dall'estrazione sono uscite queste tre donne".
Dopo una lunga sfida contro Letizia e Marianna, a conquistare il titolo di campionessa e ad accedere al gioco finale è Martina Raiola. Qui, la concorrente di Trezzano sul Naviglio (Milano) ha provato a rifarsi dopo la mancata vittoria dello scorso 17 settembre, quando aveva conquistato 12.700 euro. Alla Ruota delle Meraviglie, la campionessa completa correttamente due tabelloni su tre e pesca la busta con il montepremi da 100mila euro.