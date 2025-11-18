"La ruota della fortuna", Riccardo da record: vince altri 200mila euro e raddoppia il bottino

Chi è Riccardo Piancatelli, campione de La Ruota della Fortuna - Originario delle Marche, il concorrente è un ingegnere ambientale ed è diventato campione del game show di Canale 5 nella puntata del 14 novembre. Da lì è iniziata una corsa inarrestabile che in una manciata di puntate lo ha portato a toccare il montepremi più alto raggiunto nel corso di questa edizione. Riuscirà a conservare il titolo e a proseguire nella sua scalata?