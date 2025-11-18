"La ruota della fortuna", Riccardo da record: vince altri 200mila euro e raddoppia il bottino

Il concorrente di Recanati (Mc) ha raggiunto nella puntata del 17 novembre il montepremi più alto di questa edizione
© Da video
Una serata da incorniciare per Riccardo Piancatelli a "La ruota della fortuna" che nella puntata di lunedì 17 novembre si è aggiudicato una vincita da 200mila euro. Il 32enne ingegnere ambientale di Recanati (Macerata) raddoppia così il bottino portato a casa nei giorni scorsi per un totale di oltre 410mila euro, il montepremi più alto raggiunto finora in questa edizione.
Gerry Scotti e Samira Lui increduli e commossi - Dopo aver indovinato la risposta esatta alla Ruota delle Meraviglie, Riccardo rimane incredulo quando apprende il contenuto della busta verde svelato da Gerry Scotti. Il concorrente marchigiano viene raggiunto dalla fidanzata Giulia che lo stringe in un abbraccio commosso al quale si unisce, poco dopo, anche il conduttore, visibilmente emozionato. "Hanno raddoppiato, da non credere, diventa automaticamente il più grande campione di sempre", dice Gerry raggiunto al centro dello studio da Samira Lui mentre sul tabellone campeggia la cifra totale vinta dal campione che aveva portato a casa anche una Fiat Panda. "Per una coppia giovane che deve cominciare a vivere assieme 410mila sono un bellissimo viatico", aggiunge.
Chi è Riccardo Piancatelli, campione de La Ruota della Fortuna - Originario delle Marche, il concorrente è un ingegnere ambientale ed è diventato campione del game show di Canale 5 nella puntata del 14 novembre. Da lì è iniziata una corsa inarrestabile che in una manciata di puntate lo ha portato a toccare il montepremi più alto raggiunto nel corso di questa edizione. Riuscirà a conservare il titolo e a proseguire nella sua scalata?