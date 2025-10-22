"La Ruota della Fortuna", la campionessa Daniela fa il bis e vince altri 100 mila euro

Decisiva una domanda sul lupo, in particolare il celebre detto sul: "Perde il pelo ma non il vizio". La campionessa del programma ha indovinato solo una delle soluzioni. Grazie alla busta numero 2, associata alla sua risposta esatta, la campionessa ha visto il suo montepremi raddoppiare tra lo stupore generale del conduttore e di Samira Lui. "Non ci credo", ha esultato la concorrente. La sua vincita totale ora sale a quota 242.700 euro, superando anche Dario Basile che, di recente, era diventato il campione con la vincita più alta del programma raggiungendo la somma di 224.500 euro ma in molte più puntate.