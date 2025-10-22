"La Ruota della Fortuna", la campionessa Daniela fa il bis e vince altri 100 mila euro

La concorrente replica la vincita di lunedì: in due puntate ha superato già quota 200 mila euro
© Da video
A "La Ruota della Fortuna", Daniela Petrilli fa il bis. Dopo aver vinto 100 mila euro nella puntata di lunedì 20 ottobre, la concorrente ha raddoppiato il proprio montepremi personali vincendone altri 100 mila nella puntata del game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui nella serata di martedì 21 ottobre.
Decisiva una domanda sul lupo, in particolare il celebre detto sul: "Perde il pelo ma non il vizio". La campionessa del programma ha indovinato solo una delle soluzioni. Grazie alla busta numero 2, associata alla sua risposta esatta, la campionessa ha visto il suo montepremi raddoppiare tra lo stupore generale del conduttore e di Samira Lui. "Non ci credo", ha esultato la concorrente. La sua vincita totale ora sale a quota 242.700 euro, superando anche Dario Basile che, di recente, era diventato il campione con la vincita più alta del programma raggiungendo la somma di 224.500 euro ma in molte più puntate.
Professoressa di Sabaudia, Daniela Petrilli ha sbancato il game show condotto da Gerry Scotti in appena due puntate. Il suo esordio, infatti, è arrivato nella serata di lunedì 20 ottobre quando ha conquistato i suoi primi centomila euro. Poi il bis al suo secondo tentativo, nonostante una tornata di domande poco brillante, che le ha permesso comunque di vincerne altri centomila.