"La Ruota della Fortuna", Daniela vince 100 mila euro al gioco finale

Nel corso del round conclusivo, Daniela ha scelto la busta numero 1, da 15 mila euro. Poi la fortuna ci ha messo lo zampino: infatti la concorrente ha deciso di cambiare la sua busta, scegliendo poi la numero 3. Una scelta che si è rivelata vincente perché le ha permesso di portarsi a casa il bottino da 100 mila euro.