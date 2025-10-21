Logo Tgcom24
"La Ruota della Fortuna", Daniela vince 100 mila euro al gioco finale

 La concorrente conquista il secondo montepremi più alto nel gioco di Gerry Scotti

21 Ott 2025 - 09:15
© Da video

© Da video

A "La Ruota della Fortuna" arriva una nuova vittoria. Stavolta è la concorrente Daniela a conquistare il secondo montepremi più alto, quello di 100 mila euro, durante il gioco finale de "La Ruota delle meraviglie". La donna, infatti, ha pescato la busta vincente nella puntata di lunedì 20 ottobre.

Nel corso del round conclusivo, Daniela ha scelto la busta numero 1, da 15 mila euro. Poi la fortuna ci ha messo lo zampino: infatti la concorrente ha deciso di cambiare la sua busta, scegliendo poi la numero 3. Una scelta che si è rivelata vincente perché le ha permesso di portarsi a casa il bottino da 100 mila euro.

"Non ci credo", ha esclamato in lacrime Daniela dopo aver visto la somma tra le mani del conduttore della trasmissione di Canale 5. La donna si è lasciata andare alle lacrime, per poi abbracciare il marito Paolo. "Mai come questa sera possiamo dire che nel gioco come nella vita, la ruota gira", ha concluso Gerry Scotti prima di salutare il pubblico.

