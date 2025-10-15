Dan Brown a sorpresa a "La Ruota della Fortuna": "L'Italia ha tutto"

L'incursione del celebre scrittore nello studio del game show condotto da Gerry Scotti
© Da video
A "La Ruota della Fortuna" è tempo di sorprese grazie all'incursione in studio di Dan Brown. Nel corso della puntata in onda mercoledì 15 ottobre su Canale 5, i concorrenti si sono sfidati in un tabellone dedicato proprio al celebre scrittore statunitense, sopraggiunto successivamente al fianco di Gerry Scotti per condividere il suo amore per il game show e per l'Italia.
"È per me un grande onore, una sorpresa personale che voglio diventi una sorpresa anche per voi: il più grande scrittore vivente del mondo è venuto a trovarci a "La Ruota della Fortuna". È qui con noi Dan Brown", è l'accoglienza che Gerry Scotti riserva al suo ospite, dopo aver sciolto le parole nascoste del tabellone, ovvero Simboli da decifrare per il re del thriller.
"L'Italia ha tutto, è il mondo perfetto per Langdon - ha commentando Dan Brown, riferendosi al personaggio immaginario protagonista delle sue opere più prestigiose -. Ci sono i segreti, la storia, l'architettura, l'arte e poi il cibo più buono del pianeta".
"Questo signore ha venduto più di 200 milioni di copie dei suoi libri in tutto il mondo, ma ha avuto la gentilezza e la pazienza di venirci a trovare nel nostro programma. È stato un bellissimo regalo", ha aggiunto ancora Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui.