Dan Brown a sorpresa a "La Ruota della Fortuna": "L'Italia ha tutto"

"L'Italia ha tutto, è il mondo perfetto per Langdon - ha commentando Dan Brown, riferendosi al personaggio immaginario protagonista delle sue opere più prestigiose -. Ci sono i segreti, la storia, l'architettura, l'arte e poi il cibo più buono del pianeta".



"Questo signore ha venduto più di 200 milioni di copie dei suoi libri in tutto il mondo, ma ha avuto la gentilezza e la pazienza di venirci a trovare nel nostro programma. È stato un bellissimo regalo", ha aggiunto ancora Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui.