"La Ruota della Fortuna", Barbara prima concorrente a vincere una Panda: l'esultanza di Gerry Scotti

L'abbraccio con il conduttore e Samira Lui
© Da video
"Prima poi doveva capitare ed è capitato!". Ieri sera a "La Ruota della Fortuna" Gerry Scotti ha salutato con queste parole la vittoria della signora Barbara che ha lasciato gli studi di Canale 5 con un super premio. Dopo aver indovinato le tre frasi del gioco finale la campionessa assoluta originaria di Guardia Sanframondi (Benevento) ha visto comparire al centro dello studio una Fiat Panda gialla nuova.
Alla vista di tutte le caselle riempite correttamente entro il tempo stabilito, la concorrente con in braccio un piccolo panda di peluche portafortuna è scoppiata in un grido tanto gioioso quanto liberatorio. L'esultanza in tutto lo studio era evidente: quando ha dato la notizia Gerry Scotti ha raccolto l'abbraccio della campionessa e anche Samira Lui si è emozionata per questa vittoria inedita nel game show di Canale 5.
Non c'è stata solo la vettura a rendere speciale la serata. Nelle puntate precedenti, Barbara aveva vinto anche due viaggi e oltre 30mila euro a cui si sommano i 15mila euro in gettoni d'oro conquistati con l'apertura dell'ultima busta. "Siamo felicissime così perché il suo sogno era già solo partecipare", aveva detto in precedenza la figlia.
