"La Ruota della Fortuna", Barbara prima concorrente a vincere una Panda: l'esultanza di Gerry Scotti

Alla vista di tutte le caselle riempite correttamente entro il tempo stabilito, la concorrente con in braccio un piccolo panda di peluche portafortuna è scoppiata in un grido tanto gioioso quanto liberatorio. L'esultanza in tutto lo studio era evidente: quando ha dato la notizia Gerry Scotti ha raccolto l'abbraccio della campionessa e anche Samira Lui si è emozionata per questa vittoria inedita nel game show di Canale 5.