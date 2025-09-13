Logo Tgcom24
Samira Lui e l'assenza del padre: "Non ci sentiamo da oltre due anni"

Ospite a "Verissimo" la co-conduttrice de "La Ruota della Fortuna": "Vorrei incontrarlo e conoscere i miei fratellastri"

13 Set 2025 - 18:13
Ospite nella prima puntata della nuova stagione di "Verissimo" Samira Lui racconta il periodo d'oro in carriera dopo il successo de "La Ruota della Fortuna" e di come vorrebbe condividere questa gioia con tutta la sua famiglia. "Con mio padre il cerchio assomiglia più a un semi cerchio", spiega la showgirl friulana.

Lui racconta di non sentire più il padre, originario del Senegal, da oltre due anni da prima cioè di varcare la famigerata "porta rossa" ed entrare come inquilina nella casa di "Grande Fratello Vip". "Ci siamo scambiati dei messaggi su Whatsapp, diceva di avermi vista in tv, che ero bella e addirittura che mi voleva bene, poi più nulla", afferma. 

"Avevo espresso il desiderio di incontrarlo per confrontarci anche se non voglio niente da lui", aggiunge la co-conduttrice del game show di Canale 5 che poi non nasconde la curiosità di voler conoscere i suoi fratellastri: "Non so cosa sanno di me, forse niente ma mi piacerebbe comunque scoprire cosa fanno nella vita e dare dei consigli da sorella maggiore".

