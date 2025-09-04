Pier Silvio Berlusconi a sorpresa a "La Ruota della Fortuna": "Un piccolo miracolo, abbiamo fatto la storia"

L'intervento di Pier Silvio Berlusconi si è svolto durante la registrazione di una puntata del game show, suscitando sorpresa e applausi tra il pubblico e lo staff. "Buonasera a tutti! Io sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo", ha dichiarato. Il suo ringraziamento si è esteso a tutto il gruppo di lavoro, riconoscendo l'impegno, il coraggio e la professionalità che hanno reso possibile il ritorno in grande stile di uno dei giochi più amati dal pubblico italiano.