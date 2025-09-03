"La Ruota della Fortuna", prosegue il successo al debutto della nuova stagione tv

Anche a settembre, al debutto della nuova stagione televisiva, prosegue il successo de "La Ruota della Fortuna" che martedì 2 settembre in access prime time su Canale 5 è stata seguita da 4 milioni e 514mila spettatori, con una share del 24.17%. Il game show condotto da Gerry Scotti ha toccato picchi di 5 milioni e 727mila spettatori e di oltre il 31% di share individui.