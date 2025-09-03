Logo Tgcom24
"La Ruota della Fortuna", prosegue il successo al debutto della nuova stagione tv

Il game show condotto da Gerry Scotti martedì 2 settembre è stato seguito da 4 milioni e 514mila spettatori, con una share del 24.17%

03 Set 2025 - 11:31
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Anche a settembre, al debutto della nuova stagione televisiva, prosegue il successo de "La Ruota della Fortuna" che martedì 2 settembre in access prime time su Canale 5 è stata seguita da 4 milioni e 514mila spettatori, con una share del 24.17%. Il game show condotto da Gerry Scotti ha toccato picchi di 5 milioni e 727mila spettatori e di oltre il 31% di share individui.

