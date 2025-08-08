Gerry Scotti festeggia il compleanno in tv: arriva la torta a "La Ruota della Fortuna"

Il conduttore si è emozionato per gli auguri ricevuti durante la puntata del 7 agosto: "Sognavo un'estate insieme a voi"
© Da video
Compleanno speciale per Gerry Scotti. Il conduttore, infatti, ha festeggiato i suoi 69 anni in diretta nel corso della puntata de "La Ruota della Fortuna" in onda su Canale 5 giovedì 7 agosto. Scotti è stato accolto dalla band del programma sulle note di "Happy Birthday" e poi ha voluto ringraziare il pubblico a casa per la vicinanza di questi anni.
"Mi imbarazzo, mi viene da piangere - ha esordito il presentatore della trasmissione del preserale di Canale 5 -, dopo tanti anni riesco a fare un compleanno in onda con i miei amici, con la mia famiglia, perché poi le persone con cui lavoro sono un allargamento della mia famiglia".
E ancora: "Ringrazio Canale 5 che mi ha dato questa grande opportunità - ha proseguito con la voce tradita dall'emozione -, vivere un'estate in diretta insieme a voi. Non accadeva da più di vent'anni, nel nuovo millennio, quest'anno il destino ha voluto che capitasse e io sono felice queste grandi emozioni insieme a tutti voi, grazie. Qualcuno chiede quanti sono? Lo sapete, non si chiede l'età a una signora ma se proprio volete saperlo comprate TV Sorrisi e Canzoni".
Al termine della puntata, prima di salutare il pubblico, Scotti è stato raggiunto da una torta con una candelina che ha spento insieme a Samira Lui. "Non dico altro, sono emozionato, a domani", ha risposto il conduttore che non si aspettava la sorpresa.
