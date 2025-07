Nuovo record per "La Ruota della Fortuna": lo share vola al 26,35%

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno nella fascia preserale, lo show dal 14 luglio è in onda tutti i giorni alle 20.40 su Canale 5. Al fianco di Gerry Scotti c'è Samira Lui, che gestisce il tabellone e regala di volta in volta curiosità sugli argomenti trattati. I concorrenti sono accolti in uno studio alla presenza del pubblico, con la mitica ruota e i suoi 24 spicchi colorati e il tabellone. I tre concorrenti devono indovinare le frasi nascoste, round dopo round. Tra le novitàdiq uesta edizione la presenza di una band, che accompagna dal vivo la manche musicale e sottolinea alcuni passaggi del gioco.