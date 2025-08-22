Il game show di Gerry Scotti segna picchi del 33.51% di share e di oltre 5.100.000 spettatori
Nuovo record per “La Ruota della Fortuna” su Canale 5. Il game show di Gerry Scotti domina l’access prime time con il 29.32% di share e 4.592.000 spettatori e segna picchi del 33.51% di share e di oltre 5.100.000 spettatori. Giovedì 21 agosto 2025, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 6.320.000 spettatori (45.34% di share attiva), 2.469.000 spettatori (42.13% di share attiva) e 2.669.000 spettatori (42.96% di share attiva).
Canale 5 si impone in prima serata e 24 ore con, rispettivamente, 3.116.000 spettatori (22.44% di share attiva) e 1.182.000 spettatori (17.59% di share attiva). Il Tg5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 22.22% di share e 2.953.000 spettatori. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 2.497.000 spettatori e il 22.43% di share individuali.
Da segnalare in particolare, oltre al nuovo record per “La Ruota della Fortuna, la serie in prima visione “Watson”, leader della serata sul pubblico attivo con il 13.06% di share e 1.640.000 spettatori nella fascia di prima serata.
In day-time e preserale invece "Morning News” è stato leader di fascia sul pubblico attivo con, nella 1a parte, il 14.38% di share e 709.000 spettatori e, nella 2a, il 14.79% di share e 696.000 spettatori. “Forbidden Fruit” ha raccolto 1.832.000 spettatori con il 20.42% di share individuali mentre “If you love”, 1.584.000 spettatori con il 21.01% di share individuali e “La forza di una donna”: 1.771.000 spettatori con il 21.79% di share individuali.
Nel preserale, “Sarabanda” è leader di fascia sul pubblico attivo con il 19.13% di share e 2.028.000 spettatori.
Su Italia 1 in prime-time, il film in prima tv “Crawl – Intrappolati” segna 809.000 spettatori con il 7.52% di share attiva.
Su Retequattro in access prime time, “4 di sera News” ha collezionato, nella 1a parte della serata, 736.000 spettatori con il 4.74% di share individui e, nella 2a, 748.000 spettatori con il 4.77% di share individuali. A seguire il film “The Untouchables – Gli Intoccabili” ottiene 779.000 spettatori con il 6.5% di share individuali.
In day-time, ottimo risultato per Tg4 “Diario del Giorno” che segna il 7.84% di share individuali con 608.000 spettatori.
Su Iris, in prime-time, il film “D-Tox” ottiene 446.000 spettatori con il 3.77% di share attiva.
