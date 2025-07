Gerry Scotti debutta in access prime time con "La Ruota della Fortuna". Dopo il successo ottenuto lo scorso anno nella fascia preserale, da lunedì 14 luglio, lo show sarà in onda tutti i giorni alle 20.40 su Canale 5. Al fianco di Gerry Scotti, confermata la presenza di Samira Lui, che gestirà il tabellone, fornendo di volta in volta curiosità sugli argomenti trattati.