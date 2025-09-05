Il game show condotto da Gerry Scotti domina con il 24,6% di share e 4 milioni 372mila spettatori
© Ufficio Stampa Mediaset
"La Ruota della Fortuna" prosegue la sua corsa vincente. Il game show condotto da Gerry Scotti, rivelazione di questi mesi e di questo inizio di stagione, centra la sua terza affermazione consecutiva. Giovedì 4 settembre il programma ha superato ancora una volta Affari Tuoi: 4 milioni 372mila spettatori e il 24,6% di share, contro i 4 milioni e il 22,6% del format di Rai 1 (in onda fino alle 21.44).
Risultati che assumono un valore doppio anche per il mercato pubblicitario: nel target commerciale 15-64 anni La Ruota della Fortuna segna il 25,7%, mentre Affari Tuoi si ferma al 18,01%. Il successo coinvolge anche i più giovani: già alla prima puntata il game show ha ottenuto il 23,4% tra i bambini 4-14 anni e un eccezionale 30,2% tra i ragazzi 15-19.
Un trionfo che certifica "La Ruota della Fortuna" come il fenomeno televisivo del momento. A confermarlo anche Pier Silvio Berlusconi, che mercoledì sera si è presentato a sorpresa negli studi per ringraziare il team: "Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo – ha dichiarato l’AD di Mediaset – sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato a questo prodotto. Tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi"
Commenti (0)