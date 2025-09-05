Un trionfo che certifica "La Ruota della Fortuna" come il fenomeno televisivo del momento. A confermarlo anche Pier Silvio Berlusconi, che mercoledì sera si è presentato a sorpresa negli studi per ringraziare il team: "Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo – ha dichiarato l’AD di Mediaset – sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato a questo prodotto. Tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi"