"La Ruota della Fortuna", il campione Fabio vince 100mila euro: l'emozione di Samira Lui e Gerry Scotti

"Io sono emozionato, felice, forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita assieme di commuoverci, nel dirvi che hai vinto 100mila euro!". Ieri sera a "La Ruota della Fortuna" il giovane Fabio, accompagnato dal papà Dante, ha lasciato gli studi di Canale 5 con un inaspettato gruzzoletto. L'emozione in studio era palpabile: quando ha dato la notizia Gerry Scotti era visibilmente commosso, e anche a Samira Lui sono scese lacrime di gioia per la vittoria del fortunato concorrente.