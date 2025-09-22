"La Ruota della Fortuna", il campione Fabio vince 100mila euro: l'emozione di Samira Lui e Gerry Scotti

Il conduttore e la showgirl in lacrime per la vittoria del concorrente
© Da video
"Io sono emozionato, felice, forse Samira si metterà anche a piangere perché spesso ci capita assieme di commuoverci, nel dirvi che hai vinto 100mila euro!". Ieri sera a "La Ruota della Fortuna" il giovane Fabio, accompagnato dal papà Dante, ha lasciato gli studi di Canale 5 con un inaspettato gruzzoletto. L'emozione in studio era palpabile: quando ha dato la notizia Gerry Scotti era visibilmente commosso, e anche a Samira Lui sono scese lacrime di gioia per la vittoria del fortunato concorrente.
"Signor Dante, ho bisogno di tutta la sua saggezza. Come lo vede un finale di questa sera? Dopo che il figlio è caduto, si è rialzato, è ricaduto... ", così Gerry Scotti si era rivolto al padre di Fabio prima di aprire la busta a fine puntata. "Credo che lui sia contento lo stesso perché era venuto qui col timore di non azzeccare manco una domanda", aveva risposto l'uomo.
Di certo né lui né il giovane campione si aspettavano che la busta contenesse un premio di quella portata. "È stata una bella puntata, tu sei un bel personaggio - ha concluso Gerry Scotti dopo essersi asciugato le lacrime con un fazzoletto -. Ci fa piacere farvi sapere che dopo tanti anni ci emozioniamo con voi, quanto voi, perché ve lo meritate".
