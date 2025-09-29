Gerry Scotti e Samira Lui si commuovono per la vincita da 200mila euro a "La Ruota della Fortuna"

A "La Ruota della Fortuna" Gerry Scotti e Samira Lui si lasciano andare all'emozione di fronte alla vincita da 200mila euro che ha segnato il gioco finale di Veronica, giovane operaia della provincia di Udine.



Durante la puntata in onda domenica 28 settembre, la concorrente ha prima superato la campionessa in carica Immacolata per poi misurare le sue abilità nella "Ruota delle Meraviglie". Qui, con estrema lucidità, ha affrontato i tre tabelloni dando altrettante definizioni corrette in merito all'argomento "gola": "Uno dei sette vizi capitali", "Se arrossata può far male", "Quella del Grand Canyon è gigantesca".