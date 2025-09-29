Gerry Scotti e Samira Lui si commuovono per la vincita da 200mila euro a "La Ruota della Fortuna"

Grandissima emozione di fronte al trionfo di Veronica, giovane operaia della provincia di Udine
© Da video
A "La Ruota della Fortuna" Gerry Scotti e Samira Lui si lasciano andare all'emozione di fronte alla vincita da 200mila euro che ha segnato il gioco finale di Veronica, giovane operaia della provincia di Udine.
Durante la puntata in onda domenica 28 settembre, la concorrente ha prima superato la campionessa in carica Immacolata per poi misurare le sue abilità nella "Ruota delle Meraviglie". Qui, con estrema lucidità, ha affrontato i tre tabelloni dando altrettante definizioni corrette in merito all'argomento "gola": "Uno dei sette vizi capitali", "Se arrossata può far male", "Quella del Grand Canyon è gigantesca".
La scelta della busta da aprire, tra le tre conquistate, permette quindi a Veronica di conquistare il montepremi più alto, pari a 200mila euro. "Prima o poi doveva capitare e sono felice che sia capitato a una giovanissima operaia che viene a La Ruota della Fortuna e vince 200mila euro", ha annunciato Gerry Scotti, visibilmente commosso insieme a Samira Lui.
"Una delle emozioni più grandi che abbiamo vissuto in questo anno - ha aggiunto il conduttore - Noi non dovremmo emozionarci, è il nostro lavoro, però io ringrazio Dio di regalarmi un lavoro che ogni sera mi faccia vivere le emozioni delle persone. Questo è il regalo più bello del nostro lavoro".
