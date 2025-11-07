"La ruota della fortuna", Gabriele vince auto e 100 mila euro: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime

Quando il concorrente ha scoperto di aver vinto 100mila euro, oltre all'automobile messa in palio ogni settimana, Casti si è lasciato andare all'emozione andando ad abbracciare il padre che lo aveva accompagnato in questa sua avventura nel game show. "Gli abbiamo cambiato la vita", sono state le parole di Gerry Scotti subito dopo aver mostrato a Gabriele il montepremi di 100 mila euro. Il conduttore non ha nascosto l'emozione per la vittoria del concorrente. Molto emozionata anche Samira Lui, che si è congratulata con il concorrente per la sua preparazione.