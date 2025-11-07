"La ruota della fortuna", Gabriele vince auto e 100 mila euro: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime

Il concorrente trionfa nella puntata del 6 novembre e fa commuovere tutto lo studio
Una serata indimenticabile per Gabriele Casti a "La ruota della fortuna". Il concorrente è stato bravo e fortunato nella puntata di giovedì 6 novembre, riuscendo a portare a casa l'auto in palio e la somma di 100 mila euro, portando la sua vincita totale a oltre 160 mila euro.
Quando il concorrente ha scoperto di aver vinto 100mila euro, oltre all'automobile messa in palio ogni settimana, Casti si è lasciato andare all'emozione andando ad abbracciare il padre che lo aveva accompagnato in questa sua avventura nel game show. "Gli abbiamo cambiato la vita", sono state le parole di Gerry Scotti subito dopo aver mostrato a Gabriele il montepremi di 100 mila euro. Il conduttore non ha nascosto l'emozione per la vittoria del concorrente. Molto emozionata anche Samira Lui, che si è congratulata con il concorrente per la sua preparazione.
Originario della Sardegna, il concorrente è un insegnante ed è diventato campione del game show nella puntata del 6 novembre. La sua passione per la lingua, unita alle sue capacità di districarsi tra le caselle del tabellone, hanno fatto di lui uno dei concorrenti in grado di portare a casa una delle vincite più alte di questa stagione.