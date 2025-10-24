Gerry Scotti nonno per la terza volta, è nata Olivia

Ad annunciarlo è stato il conduttore al Festival dello Spettacolo dove ha ricevuto il Telegatto
Gerry Scotti è nonno per la terza volta. È nata infatti Olivia, figlia di Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola. Ad annunciarlo è stato il conduttore al Festival dello Spettacolo dove è stato il primo ospite e ha ricevuto un nuovo Telegatto. "Stamattina dovevo andare in ospedale a vedere la bambina, mentre stavo per compiere quel gesto ho detto: 'Oddio no, devo vedere prima Aldo Vitali'. L'ho messa sul positivo... La prima cosa che farò appena uscirò di qui sarà andare a trovarla", ha detto Scotti.
Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta nel 2020 con la nascita della nipote Virginia. A gennaio del 2023 è nato il secondo nipote, Pietro. "Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità", ha raccontato Scotti a "Verissimo".
Al Festival dello Spettacolo Gerry ha ricevuto il Telegatto di nuova generazione, realizzato con materiali sostenibili: "Faccio parte della generazione che per un Telegatto mi sarei ammazzato. Poi ne ho vinti undici. Di questi della nuova serie ne ho già vinti due ma non voglio fermarmi qui", ha detto al direttore di "Tv Sorrisi e Canzoni" Aldo Vitali.
"Pensavo che la mia avventura con La Ruota della Fortuna finisse con le 40 puntate speciali di omaggio a Mike, e invece Mike mi ha dato una mano da lassù e ora chissà quanto andremo avanti…", ha sottolineato Gerry.
Scotti ha parlato quindi del successo de "La Ruota della fortuna": "È una meravigliosa avventura che vivo giorno dopo giorno con grande gioia… Quest'estate portando fuori il cane, guardando dentro le case controllavo chi guardava la gente. E devo dire che la Ruota era una delle scelte".
E sul rapporto con Samira Lui sottolinea: "È il prototipo del della protagonista al femminile. Non è una valletta, è la mia socia, una mia amica, una persona con cui scherzo e mi godo lo spettacolo. Lei si fida di me e passo dopo passo sta acquistando la fiducia del pubblico. Piace non solo agli uomini. Piace invece anche alle signore e questo è un vero successo per una donna. In studio mi prende in giro. Non voglio dire che riusciamo a ricreare i teatrini di Sandra e Raimondo Vianello ma ci divertiamo tanto insieme".