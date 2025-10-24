Gerry Scotti nonno per la terza volta, è nata Olivia

Gerry Scotti è nonno per la terza volta. È nata infatti Olivia, figlia di Edoardo Scotti e della moglie Ginevra Piola. Ad annunciarlo è stato il conduttore al Festival dello Spettacolo dove è stato il primo ospite e ha ricevuto un nuovo Telegatto. "Stamattina dovevo andare in ospedale a vedere la bambina, mentre stavo per compiere quel gesto ho detto: 'Oddio no, devo vedere prima Aldo Vitali'. L'ho messa sul positivo... La prima cosa che farò appena uscirò di qui sarà andare a trovarla", ha detto Scotti.