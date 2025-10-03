Nasce a Milano il "Festival dello Spettacolo": 150 ospiti per tre giorni no-stop dedicati all'intrattenimento

Il Festival dello Spettacolo offrirà ogni giorno un palinsesto ricchissimo di appuntamenti con gli artisti e i personaggi più amati dal grande pubblico ed è pensato per interessare e coinvolgere tutti: famiglie, bambini, Gen Z, appassionati di musica, tv, cinema, sport e professionisti del settore. Sono oltre 150 i protagonisti che renderanno unici i tre giorni di Festival, per 130 appuntamenti, e con un cast tutt'ora in aggiornamento. "Abbiamo ancora diverse caselle da riempire - spiega Aldo Vitali che proprio in conferenza stampa ha annunciato a sorpresa anche la presenza di Fiorello -, la cosa bella di questo festival, per come è strutturato e per i nomi che ci sono, è che è proprio rivolto a tutti: qualunque fascia d'età e qualunque tipologia di pubblico può trovare uno spunto di interesse". Tra i tantissimi ospiti ci saranno Carlo Conti, Gerry Scotti, Fabio Fazio, Simona Ventura, Stefano De Martino, Michelle Hunziker, Lorella Cuccarini, Francesca Fagnani, Serena Bortone, Cristiano Malgioglio, Fabio Caressa, Francesca Chillemi, Paolo Del Debbio, Salvatore Esposito, Nino Frassica, Roberto Giacobbo, Max Giusti, Bianca Guaccero, Pino Insegno, Marco Liorni, Gianluigi Nuzzi, Giorgio Panariello, Benedetta Parodi, Pio e Amedeo, Elena Sofia Ricci. E poi il cast al completo di trasmissioni amate come "Bake Off Italia - Dolci in Forno", "Casa a Prima Vista" (con i volti delle edizioni di Roma, Milano e Toscana), o di fiction seguitissime, da "Il Paradiso delle Signore" a "Un Posto al Sole" passando per "I Cesaroni" con Claudio Amendola e Lucia Ocone, gli agenti di "Call My Agent 3" con Maurizio Lastrico, Sara Drago, Michele Di Mauro e i protagonisti della serie "Nord Sud Ovest Est. La Leggendaria Storia degli 883" Matteo Giuggioli e Elia Nuzzolo.