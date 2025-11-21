In un format leggermente rivisitato per l'occasione, i campioni si sono inizialmente messi alla prova in gruppi da tre, dando successivamente vita all'ultimo round. Qui Manuel, venticinquenne di Erba, ha nuovamente dato prova delle sue abilità aggiudicandosi il titolo di campione dei campioni e accedendo alla Ruota delle Meraviglie. Il giovane è infine riuscito a risolvere due dei tre tabelloni finali, concludendo così la sua serata con un montepremi totale di oltre 80mila euro. Studente di Food Engineering, ad agosto Manuel aveva difeso il titolo a "La Ruota della Fortuna" per sei puntate, arrivando a vincere la somma di 196.100 euro più una crociera.