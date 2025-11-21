Il giovane supera la concorrenza degli avversari per poi misurarsi nel gioco finale. L’appuntamento speciale condotto da Gerry Scotti è leader assoluto della serata con 5 milioni 881 mila spettatori totali e il 28% di share
Con un montepremi totale di oltre 80mila euro, Manuel Bonanomi si è aggiudicato la vittoria a "La Ruota dei Campioni". La puntata speciale de "La Ruota della Fortuna", in onda giovedì 20 novembre in prima serata su Canale 5, ha visto incredibili sfide tra i nove concorrenti che hanno ottenuto le vincite più alte nel corso della stagione. L’appuntamento speciale condotto da Gerry Scotti è leader assoluto della serata con 5 milioni 881 mila spettatori totali e il 28% di share individui.
In un format leggermente rivisitato per l'occasione, i campioni si sono inizialmente messi alla prova in gruppi da tre, dando successivamente vita all'ultimo round. Qui Manuel, venticinquenne di Erba, ha nuovamente dato prova delle sue abilità aggiudicandosi il titolo di campione dei campioni e accedendo alla Ruota delle Meraviglie. Il giovane è infine riuscito a risolvere due dei tre tabelloni finali, concludendo così la sua serata con un montepremi totale di oltre 80mila euro. Studente di Food Engineering, ad agosto Manuel aveva difeso il titolo a "La Ruota della Fortuna" per sei puntate, arrivando a vincere la somma di 196.100 euro più una crociera.
A seguire, eccellente risultato anche per "La Ruota dei Campioni- Nuove sfide" che raggiunge 4.013.000 spettatori totali, con il 25.7% di share individui.