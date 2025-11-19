Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Il game show di Canale 5

Giovedì 20 novembre in prima serata appuntamento speciale con "La Ruota dei Campioni"

Un torneo in cui si sfideranno i migliori concorrenti de "La Ruota della Fortuna". Conduce Gerry Scotti

19 Nov 2025 - 15:51
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Giovedì 20 novembre serata speciale con “La Ruota della Fortuna”. Il game show di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, approda in prima serata con: “La Ruota dei Campioni”.

L’appuntamento speciale con il game show, che sta appassionando ogni sera milioni di spettatori, sarà un torneo che vedrà sfidarsi i nove campioni che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione.

Leggi anche

"La Ruota della Fortuna", la campionessa Daniela fa il bis e vince altri 100 mila euro

"La Ruota della Fortuna", Daniela vince 100 mila euro al gioco finale

“La Ruota dei Campioni” sarà articolata in tre incontri tematici – da quattro round ciascuno - in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.

Leggi anche

"La ruota della fortuna", Gabriele vince auto e 100 mila euro: Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime

Al fianco di Gerry Scotti, immancabile la presenza di Samira Lui.

la ruota della fortuna

Sullo stesso tema