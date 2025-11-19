Giovedì 20 novembre in prima serata appuntamento speciale con "La Ruota dei Campioni"

“La Ruota dei Campioni” sarà articolata in tre incontri tematici – da quattro round ciascuno - in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro.