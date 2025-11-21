Grande successo per "La Ruota dei Campioni", l’appuntamento speciale dedicato al torneo tra i migliori concorrenti della storia de "La Ruota della Fortuna". Il game show condotto da Gerry Scotti è leader assoluto della serata con 5 milioni 881 mila spettatori totali e il 28% di share individui, con picchi di 6 milioni 678 mila spettatori e del 31.42% di share. A seguire, eccellente risultato anche per "La Ruota dei Campioni- Nuove sfide" che raggiunge 4.013.000 spettatori totali, con il 25.7% di share individui.