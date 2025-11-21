Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Boom di ascolti

Grande successo per "La ruota dei campioni", Gerry Scotti vola al 28% di share

Il game show è leader assoluto della serata con 5 milioni e 881 mila spettatori

21 Nov 2025 - 11:45
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Grande successo per "La Ruota dei Campioni", l’appuntamento speciale dedicato al torneo tra i migliori concorrenti della storia de "La Ruota della Fortuna". Il game show condotto da Gerry Scotti è leader assoluto della serata con 5 milioni 881 mila spettatori totali e il 28% di share individui, con picchi di 6 milioni 678 mila spettatori e del 31.42% di share. A seguire, eccellente risultato anche per "La Ruota dei Campioni- Nuove sfide" che raggiunge 4.013.000 spettatori totali, con il 25.7% di share individui.

Leggi anche

"La ruota della fortuna", Riccardo da record: vince altri 200mila euro e raddoppia il bottino

Giovedì 20 novembre in prima serata appuntamento speciale con "La Ruota dei Campioni"

Ti potrebbe interessare

la ruota della fortuna
gerry scotti
samira lui
canale 5

Sullo stesso tema