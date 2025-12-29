"La ruota della fortuna", Malgioglio "rimprovera" Samira Lui: "Devi essere più sensuale"

L'ospitata del cantautore nel programma di Gerry Scotti si trasforma in un divertente siparietto al tabellone
© Da video
A "La ruota della fortuna", Cristiano Malgioglio "rimprovera" Samira Lui: il cantautore, protagonista nella puntata del 28 dicembre, è stato ospite del programma di Gerry Scotti. Infatti, la trasmissione di Canale 5 ha voluto omaggiarlo con una serie di frase a lui dedicate. Un'occasione che l'autore ha sfruttato per presentare in studio il suo nuovo brano dal titolo "Chi lo sa", non senza qualche intoppo: scendendo infatti la scalinata dello studio, Malgioglio ha rischiato di cadere, prima di raggiungere Gerry Scotti e Samira Lui al centro dello studio.
Dopo aver cantato, Malgioglio si è avvicinato al grande schermo per mostrare a Samira Lui come dovrebbe mostrare il contenuto delle caselle del tabellone. "Volevo dire questa cosa a Samira - ha esordito -. Tu fai così, come se non te ne fregasse niente. Devi sfiorare le caselle con sensualità, le devi accarezzare. Mi fai impazzire, non so se li tocchi o no. Le devi accarezzare per essere più sensuale".
Scotti, ha spiegato al pubblico di aver già parlato con Malgioglio prima della puntata, riferendo cosa gli aveva chiesto il cantante: "Io vengo, ma dopo devo spiegare a quella come si toccano le caselle". Samira Lui, allora, ha concluso scherzando: "Devo fare un po' di pratica". Dopo questo siparietto, la puntata è proseguita con il campione Jimmy che non è riuscito a portare a casa una somma superiore ai 10 mila euro conquistati nel gioco canonico, facendo salire il suo montepremi complessivo a 50.800 euro.