"La ruota della fortuna", Gerry Scotti accoglie in studio il figlio Edoardo: "Cercherò di non essere troppo emozionato"

"Si capisce che i bambini l'hanno fatto uscire questa sera", ha scherzato il conduttore del quiz all'inizio della puntata in onda il 2 dicembre
© Da video
La puntata de "La Ruota della Fortuna" in onda martedì 2 dicembre è stata particolarmente importante per Gerry Scotti, che ha esordito salutando il figlio Edoardo.
"Oggi cercherò di non essere troppo emozionato perché è venuto a vedermi, addirittura seduto in prima fila, mio figlio Edoardo", ha commentato il conduttore, assecondato dal calore del pubblico in studio e dal saluto di Samira Lui. Gerry Scotti ha poi scherzato: "Si capisce che i bambini l'hanno fatto uscire questa sera, perché solitamente a quest'ora o ne sta lavando uno o ne sta addormentando un altro".
Nato nel 1992 dall'unione tra il conduttore e Patrizia Grosso, Edoardo Scotti è diventato papà per la prima volta nel 2020, con la nascita della primogenita Virginia. Nel 2023 è quindi venuto alla luce Pietro, mentre a ottobre 2025 è nata Olivia. "Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità", aveva raccontato Gerrry Scotti a "Verissimo", dopo essere diventato nonno per la prima volta.