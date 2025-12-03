"La ruota della fortuna", Gerry Scotti accoglie in studio il figlio Edoardo: "Cercherò di non essere troppo emozionato"

Nato nel 1992 dall'unione tra il conduttore e Patrizia Grosso, Edoardo Scotti è diventato papà per la prima volta nel 2020, con la nascita della primogenita Virginia. Nel 2023 è quindi venuto alla luce Pietro, mentre a ottobre 2025 è nata Olivia. "Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità", aveva raccontato Gerrry Scotti a "Verissimo", dopo essere diventato nonno per la prima volta.