Concorrente troppo veloce, Samira Lui la "frena": "Aspetta!"

Il siparietto al tabellone de "La ruota della fortuna" durante la manche Express
© Da video
Divertente siparietto tra una concorrente e Samira Lui nel corso della puntata de "La ruota della fortuna" in onda martedì 13 gennaio. Tutto è accaduto durante la manche "Express" quando Yersi, che poi sarebbe diventata campionessa a fine puntata, ha iniziato a elencare le lettere del tabellone per accumulare denaro nel montepremi finali.
Il quesito del tabellone recitava: "Nella Divina Commedia". A questo punto Yersi dopo aver chiamato la lettera R ha iniziato a prenderci gusto, forse intuendo la soluzione finale ed è iniziata ad andare sempre più spedita. Forse troppo. Tanto da mandare in difficoltà Samira Lui che, al tabellone, è andata in difficoltà. Così, dopo aver fatto un po' di volte su e giù, Samira la invita a rallentare: "Aspetta un attimo".
"Ho i piedi a fuoco", ha aggiunto Samira che ha fatto sorridere il pubblico a casa e la stessa concorrente. "Scusami", sono state le parole di Yersi mentre Gerry Scotti, divertito, ha aggiunto: "Eh sì, perché lei va avanti e dietro". Dopo qualche sorriso, la concorrente è comunque riuscita dare la soluzione e diventare campionessa della puntata.