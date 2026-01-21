"La Ruota della Fortuna", il concorrente Flavio vince 200mila euro

A "La Ruota della Fortuna" il ventottenne Flavio si conferma campione per la quarta volta e si aggiudica il montepremi di 200mila euro. Durante la puntata in onda martedì 20 gennaio su Canale 5, lo sviluppatore informatico ha superato brillantemente la prima fase del quiz, respingendo i tentativi degli altri concorrenti Martina e Renato. Una volta raggiunto il gioco finale con un montepremi di oltre 11mila euro, Flavio ha avuto la lucidità necessaria a risolvere i tre tabelloni necessari a rendere accessibili le rispettive buste pescate alla Ruota delle Meraviglie.

Ed è la prima scelta, suggerita anche dalla sorella del campione, a svelare il montepremi più ambito, pari a 200mila euro.



"Se vincessi un premio alto, sarebbe un bell'aiuto per la casa perché l'ho appena presa da solo. Il resto non ne ho idea, sicuramente una parte andrebbe ai miei genitori e a mia sorella", aveva commentato prima di conoscere la vincita.