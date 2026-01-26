"Chi vuol essere milionario?", Riccardo è il vincitore dell'ottava puntata

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono stati Riccardo, Andrea e Giulio. Classificatosi al terzo posto nella prima fase della trasmissione di Gerry Scotti, Giulio da Venezia è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente è un responsabile commerciale per l'estero e si ferma alla domanda da 100mila euro: il suo paracadute però non lo salva. Avendo scelto di posizionarlo alla soglia di 150mila euro, il concorrente torna a casa non sapendo rispondere correttamente sulla classifica degli infortuni più frequenti negli sport.