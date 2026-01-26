"Chi vuol essere milionario?", Riccardo è il vincitore dell'ottava puntata
Il concorrente di Piacenza è l'unico a restare in piedi: porta a casa a 150mila euro
© Da video
Riccardo è il vincitore dell'ottava puntata di "Chi vuol essere milionario?". Il concorrente di Piacenza, dei tre che sono arrivati a sedersi davanti a Gerry Scotti per tentare la scalata al milione di euro, è stato l'unico in grado di raggiungere la soglia limite imposta prima di iniziare a rispondere alle domande. La sua avventura nel quiz è terminata con una vittoria da 150mila euro.
I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono stati Riccardo, Andrea e Giulio. Classificatosi al terzo posto nella prima fase della trasmissione di Gerry Scotti, Giulio da Venezia è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente è un responsabile commerciale per l'estero e si ferma alla domanda da 100mila euro: il suo paracadute però non lo salva. Avendo scelto di posizionarlo alla soglia di 150mila euro, il concorrente torna a casa non sapendo rispondere correttamente sulla classifica degli infortuni più frequenti negli sport.
Dopo Giulio, è il turno di Andrea, docente e antropologo di Prato. L'avventura di Andrea si interrompe alla domanda da 100mila euro e non raggiunge il suo "paracadute" da 150mila euro: fatale per lui una domanda sulla linea rossa che collegava Usa e Urss. Riccardo da Piacenza è il primo classificato delle qualificazioni del torneo ed è l'ultimo ad affrontare la scalata senza nessun avversario da raggiungere. Dopo aver deciso di non rispondere alla domanda da 200mila euro, Riccardo vince 150mila euro.