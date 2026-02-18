"La Ruota della Fortuna", la campionessa Rossella Crosa vince 200.000 euro
Una grande serata quella su Canale 5 che ha visto trionfare la concorrente di Loano
© Da video
A "La Ruota della Fortuna" la campionessa Rossella Crosa, insegnante di Loano, è riuscita a portarsi a casa una cifra da record. Arrivata al gioco finale del programma di Canale 5, la concorrente ha deciso di rinunciare alla busta da 20 mila euro per tentare la sorte con quella dal contenuto ignoto. Una scelta rischiosa che fortunatamente si è rivelata vincente. All'interno della busta infatti c'erano ben 200 mila euro.
"Ci sono delle cose che accadono per caso, che dipendono dal fato, dalla fortuna. Io non lo so, faccio questo lavoro da quarant'anni e ogni giorno, quando penso di averle viste tutte, puntualmente poi il destino mi spiega e insegna che non è così…", dice il conduttore Gerry Scotti girando il cartello con scritto 200 mila euro.
"Sono senza parole, ho la pelle d'oca" dice Samira mentre la vincitrice abbraccia sua madre in studio. "È una gioia vedere questa concorrente che abbraccia la sua mamma. Evviva "La Ruota"!" conclude il conduttore.