Samira Lui e la lezione sul benessere digitale: perché spegnere i social fa bene

Non solo Samira Lui - L’idea di staccare la spina dai social non riguarda solo Samira Lui: negli ultimi anni sempre più celebrità internazionali hanno dichiarato di allontanarsi dalle piattaforme per motivi legati al benessere psicologico, alla creatività o semplicemente alla pace personale. Billie Eilish e Ed Sheeran hanno parlato apertamente di aver eliminato app dai loro telefoni per ridurre confronto e distrazione, trovando più tempo per creatività e vita reale. Emma Stone ha scelto di non avere profili social per tutelare la propria privacy e autenticità. Anche Meghan Markle, recentemente, ha confidato di avere avuto bisogno di stazzare la spina. Nel passato, altre star hanno fatto scelte simili: Kendall Jenner ha cancellato il suo account Instagram per un periodo come forma di detox digitale, raccontando di sentirsi “troppo dipendente” dalle notifiche. Millie Bobby Brown ha eliminato il suo profilo Twitter dopo vissuti negativi sui social. Aamir Khan ha annunciato di lasciare definitivamente le piattaforme digitali, preferendo altri mezzi per comunicare con il pubblico. Queste scelte mostrano come, oltre al rumore costante delle notifiche, molti personaggi pubblici sentano l’esigenza di ragionare sulla qualità del proprio rapporto con la tecnologia, aprendo un dibattito più ampio su presenza digitale, salute mentale e equilibrio tra vita privata e immagine pubblica.