Samira Lui torna sui social: "Sono stata hackerata, ma l'assenza non mi ha fatto male"

Samira Lui è tornata sui social. "Eccomi di nuovo qui, dopo mesi di assenza causati da un importante attacco hacker", rivela la showgirl che affianca Gerry Scotti ne "La Ruota della Fortuna". "Sono finalmente tornata in possesso del mio profilo Instagram. Anche se lontana, ho sentito forte il vostro affetto e il vostro calore e di questo vi sono profondamente grata", aggiunge.