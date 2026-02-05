Samira Lui torna sui social: "Sono stata hackerata, ma l'assenza non mi ha fatto male"
La showgirl, che affianca Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna", rivela: "Prendersi una pausa può aiutare a ritrovare il giusto equilibrio"
Samira Lui è tornata sui social. "Eccomi di nuovo qui, dopo mesi di assenza causati da un importante attacco hacker", rivela la showgirl che affianca Gerry Scotti ne "La Ruota della Fortuna". "Sono finalmente tornata in possesso del mio profilo Instagram. Anche se lontana, ho sentito forte il vostro affetto e il vostro calore e di questo vi sono profondamente grata", aggiunge.
Samira Lui: "Questa assenza non ha fatto male"
L'assenza forzata non ha comunque fatto male a Samira, anzi. "In questi mesi ho riflettuto molto: questa assenza dai social, in fondo, non ha fatto male. Spesso ci distraggono dal mondo reale e prendersi una pausa può aiutare a ritrovare il giusto equilibrio", spiega Samira. "Grazie a tutti per esserci stati, anche in silenzio", conclude la showgirl.
Dal "Grande Fratello" a "La Ruota della Fortuna"
Il 2023 vede Samira Lui entrare nella Casa del "Grande Fratello", dove riuscirà a farsi conoscere e apprezzare prima dell'eliminazione definitiva, avvenuta nel corso della dodicesima puntata. Dal 2024, la showgirl affianca Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna", in un ruolo che le sta regalando tante soddisfazioni.