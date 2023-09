"Grande Fratello", Samira Lui: "Non ho mai visto mio padre"

La ragazza, infatti, ha spiegato il suo rapporto con la madre che l'ha aiutata a superare l'assenza del padre nella sua vita. La donna faceva la volontaria in Africa e una volta tornata in Italia ha incontrato il suo papà, un uomo senegalese.





La modella ad Alfonso Signorini ha raccontato la sua storia di vita: "Spesso chiedevo a mia mamma come fosse mio padre - ha esordito -. Lei mi ha sempre parlato molto bene di lui e mi ha sempre tutelata ai massimi livelli. Mi ha sempre detto se vorrai cercarlo, io ti aiuterò. Non mi sono mai sentita bloccata da nessuno. Qualche anno fa ho chiesto a mia mamma delle foto. Mia madre mi ha regalato una foto di papà, io per due anni non l’ho aperta. Poi sono cresciuta e ho preso consapevolezza su me stessa".





Dopo tanti anni, Samira ha avuto il coraggio di guardare quella foto e mettersi alla ricerca del padre. Il racconto di Lui è andato avanti parlando del suo primo contatto con il papà, avuto però solo telefonicamente: "Dopo un po' di tempo sono riuscita a trovare un suo amico che mi ha messo in contatto con lui - ha rivelato -. Non so definire la chiamata con papà, io non lo conosco, non ci siamo mai visti. Ci siamo sentiti solo per telefono. Non c'è stata confidenza perché siamo estranei. Mi ha detto che ha una moglie e tre bambini. Io gli ho detto che avrei piacere a conoscerlo. Lui ha detto più avanti magari sì", ha confidato emozionata.