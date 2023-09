"Grande Fratello", Beatrice Luzzi attira le critiche della Casa | Lei se la prende con Massimiliano Varrese: "Un individualista"

L'attrice non è in sintonia con i suoi coinquilini, che l'hanno definita "ipocrita"

Al "Grande Fratello" sembra che il carattere di Beatrice Luzzi non si sposi alla perfezione con il clima che si respira tra i coinquilini della Casa. L'attrice, infatti, in questi primi giorni di convivenza ha già attirato su di sè le critiche e commenti di diversi concorrenti che, durante un gioco in settimana, l'hanno descritta con l'aggettivo "ipocrita".



Inoltre, Beatrice ha avuto più volte modo di avere accesi confronti con Rosy Chin nel corso di questi giorni e, nel corso della quarta puntata di giovedì 21 settembre, le due hanno avuto un ulteriore faccia a faccia: "Sono rimasta sbalordita dalle risposte dei miei compagni, loro non hanno risposto onestamente al gioco - ha detto Luzzi in collegamento dalla Casa con Alfonso Signorini -. Giselda e Alex sono rimasti disorientati dal confronto con Rosy. Lorenzo e Vittorio sono in nomination con me e quindi indebolirmi fa comodo a loro".





Nel corso della discussione, interviene Massimiliano Varrese. Per lui: "Beatrice dà sempre delle sentenze". Questa parole hanno provocato la forte replica di Beatrice: "Massimiliano è un bluf, questa sua ricerca di spiritualità e condivisione, io lo trovo una persona molto individualista. È molto concentrato su se stesso". Anche Rosy Chin dice la sua, per provare a chiudere la conversazione: "Non ho mai manipolato nessuno. Non hanno bisogno di me, io non ho mai voluto condizionare nessuno".