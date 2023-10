"GF", Samira Lui eliminata: sei concorrenti in nomination

Samira Lui è stata eliminata. La concorrente del "GF" perde al televoto contro Rosy Chin e deve abbandonare definitivamente il reality. In Casa è tanta la tristezza per l'eliminazione della giovane amatissima dagli altri inquilini in gioco. Disperato è il pianto della chef Rosy Chin che non riesce a esultare per se stessa e, disperata per l'amica eliminata, viene ripresa e invitata a non disperarsi dal padrone di casa Alfonso Signorini.

Ma il più affranto da questa eliminazione è Giuseppe Garibaldi, designato tra i tanti concorrenti a leggere il verdetto finale del televoto. Garibaldi, inoltre, è l'unico tra gli inquilini della Casa ad avere più tempo per salutare Samira: "Sono sicuro che questo non è un addio", dichiara. Ma il dispiacere è troppo e anche dopo aver salutato l'amica, Giuseppe rimane in disparte a piangere.

Sono sei, invece, i concorrenti in nomination. La più nominata della casa rimane Beatrice Luzzi che in questa puntata attira le nomination di ben 9 concorrenti. Insieme a lei ci sono Grecia Colmenares, Rosy Chin, Giselda Torresan, Valentina Modini e Vittorio Menozzi.