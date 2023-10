"GF", Massimiliano Varrese riabbraccia la madre | Lei: "Di Heidi Baci non voglio parlare"

Per Massimiliano Varrese gli ultimi giorni al "GF" sono stati molto pesanti da un punto di vista emotivo. Dopo l'uscita di Heidi Baci dalla Casa e la rottura tra i due, Massimiliano appare molto triste e scoraggiato. Ma a consolarlo ci pensa la madre, Marialuisa, che prima gli dedica un messaggio e poi entra a sorpresa nella Casa", durante la 12esima puntata, per riabbracciarlo. Su Heidi Baci, la madre di Varrese è catagorica: "Di lei non voglio parlare".

"Entrando nella casa hai dimostrato il tuo coraggio e la tua voglia di metterti in gioco, di vivere. Sapevi che non saresti piaciuto a tutti, sei vero e non hai paura di mostrare ciò che provi. Non tutti riescono a capire la tua trasparenza, cercano il marcio dove non c'è. Conosci i tuoi limiti e lotti ogni giorno per diventare un uomo migliore. Non farti trafiggere dalle cattiverie, sai chi sei, così come lo sappiamo noi. Continua a illuminare il mondo con la tua vitalità, non permettere a nessuno di oscurare la tua luce perché sei il sole", così Marialuisa in un lungo messaggio.

La mamma di Massimiliano Varrese quindi entra nella Casa e riabbraccia forte il figlio al fine di fargli sentire tutta la sua vicinanza. "Va tutto benissimo, noi ci siamo. Devi andare per la tua strada", aggiunge Marialuisa che alla richiesta di Alfonso Signorini di commentare quanto accaduto con Heidi Baci, dice: "Non voglio parlare di questo argomento".