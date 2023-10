Il messaggio di Heidi Baci per i concorrenti del "GF: "I miei genitori avevano bisogno di me"

L'uscita di Heidi Baci dalla casa del "GF" non ha lasciato indifferente nessuno dei concorrenti che durante la diretta della 12esima puntata appaiono ancora molto scossi. Molti hanno considerato sbagliata la scelta della 26enne che, influenzata dal giudizio del padre, ha abbandonato improvvisamente il reality. Altri, invece, hanno provato a comprendere l'esigenza di Heidi di ritornare dalla madre che, secondo quanto dichiarato dal padre, stava soffrendo nel vedere gestire in un certo modo la conoscenza della figlia con Massimiliano Varrese.

Heidi che non è ancora pronta a tornare ospite in studio di Alfonso Signorini decide di scrivere un messaggio per i suoi amici nella Casa per spiegare, o almeno anticipare, le sue ragioni. "L'ultimo periodo nella casa ho mostrato segni di titubanza, ero scossa e dubbiosa e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre", scrive Heidi che prova a spiegare il perché della sua decisione così estrema e inaspettata.

"Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre spiegazioni, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era l'unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio, a presto. P.s. Vittorio e Letizia siete unici, mi mancate", conclude la 26enne che dedica un saluto speciale ai due concorrenti con cui ha legato maggiormente, ma non a Massimiliano Varrese con cui ha avuto un rapporto speciale.