Grande Fratello: Heidi Baci lascia a sorpresa la Casa nella notte

La bionda imprenditrice, tra le più corteggiate della Casa, ha infatti deciso di abbandonare il reality. Lo ha fatto a notte fonda, dopo aver incontrato il padre in puntata che le ha espresso tutto il suo disappunto per il rapporto con Massimiliano Varrese.

Il padre di Heidi: "Devastato, mamma non ti guarda più" La tormentata love story tra Heidi e Massimiliano Varrese ha avuto ripercussioni anche fuori dalla Casa del Grande Fratello. In puntata, infatti, la ragazza ha incontrato il padre Genti che le ha fatto sapere come la relazione abbia sconvolto la famiglia. Mentre lei è freezata, l'uomo parte all'attacco, rimproverandola per il rapporto con l'attore. "Hai fatto una scelta che ci ha sbalorditi, io e la mamma siamo devastati. E' un uomo più vecchio di me, che tra poco vado in pensione", commenta l'uomo. "Non ti riconosco più. La mamma non ti guarda nemmeno più".

Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello. #GrandeFratello — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2023

"Stasera ti porto via da qui" Il padre di Heidi l'accusa di non averlo saputo allontanare con fermezza e la ragazza è d'accordo con lui. Nonostante l'amarezza, l'uomo è entrato nel reality per proteggerla: "Non permetto a nessuno di calpestare la dignità di mia figlia e di far stare male tua mamma. Le ho promesso che stasera ti porto a casa". I due si abbracciano commossi e la ragazza chiarisce di aver già messo una pietra sopra Massimiliano.

Massimiliano: "Heidi teme il padre" Per correttezza Heidi ha un ultimo confronto con Massimiliano. "Dopo delle accuse così gravi è meglio tacere. Adesso ho capito di chi avesse paura Heidi e quello non sono io", dichiara l'attore, lasciando intendere che la ragazza abbia molta soggezione del padre. La ragazza replica di non essere intimorita dal giudizio del padre, senza però convincere pienamente il pubblico.