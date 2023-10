"Grande Fratello", Vittorio si allontana da Heidi dopo il suo avvicinamento a Massimiliano

Heidi sembrava aver tagliato definitivamente i ponti con il suo spasimante Massimiliano Varrese per concentrarsi sulla conoscenza con il coetaneo Vittorio. A sorpresa, però, negli ultimi giorni Heidi si è riavvicinata molto a Massimiliano e a quel punto il 23enne ha fatto un passo indietro e si è staccato da lei. Nella Casa alcuni pensano che l'abbia fatto proprio per far ingelosire l'ingegnere milanese, che però ha preferito la fuga tra le braccia della "rivale" Anita.

Nuovi flirt all'orizzonte

Massimiliano, tuttavia, non è l'unico fattore in gioco. Vittorio si è infatti dichiarato ad Anita e ha discusso in maniera animata con Heidi. Tutti elementi che spingono la ragazza a credere che non ci sia rimedio, supportate dal comportamento di Vittorio che sembra sempre più freddo e distaccato. "Eravamo super complici, cos'è successo?" chiede retorica Heidi a Paolo Massella.







"Vittorio non voleva fare il triangolo"

Il macellaio romano ribatte che il comportamento dell'amico è comprensibile: "Non voleva stare in un triangolo. Magari si è allontanato per lasciarvi i vostri spazi, visto che iniziavate ad aprirvi". Inoltre più volte Vittorio ha chiarito che fra loro c'era un interesse che si è trasformato in amicizia e Paolo aggiunge che l'attrazione verso Anita e la voglia di avere una possibilità, hanno indotto Vittorio a prendere le distanze dall'imprenditrice.







Heidi pentita della scelta?

Ad Heidi, però, la nuova situazione non va giù e ribadisce che avrebbe fatto di tutto per lui: "L'ho respinto in maniera brutale, come ha fatto anche lui, ma lo avrei sempre difeso. Siamo passati da complici a sconosciuti, è stato lui a voltarmi le spalle". Non è contenta di aver perso la sua amicizia così Valentina le fa notare che l'unica cosa è importante è la sua felicità. Chi la rende felice nella Casa? Heidi, però, ammette di non sapere più chi possa farla felice e nei coinquilini si accende un dubbio: Heidi è pentita della scelta?