I due ragazzi sono molto amici, ma a volte non riescono a capirsi: lei non vuole essere trattata da bambina e lui non vuole passare per bacchettone

La ragazza lamenta il fatto di essere trattata come una bambina da Paolo. Non ne può più dei suoi continui rimproveri di Paolo che l'ha allontanata e le ha detto di non immischiarsi nel litigio tra Giuseppe e Samira.

Dopo la decima puntata del " Grande Fratello " Letizia Petris e Paolo Massella hanno uno scontro molto animato per quello che è successo in diretta.

Letizia Petris: "Vengo trattata come una bambina" A Letizia non è andato giù l'atteggiamento di Paolo nei suoi confronti e dopo la puntata si sfoga con Vittorio. Il ragazzo cerca di farle capire che Paolo agisce così per proteggerla, ma Letizia è stanca del trattamento paternalistico da parte del coetaneo, che secondo lei non ha proprio nulla da insegnarle. Per la ragazza lei e Vittorio vengono considerati dei bambini, solo perché sono i più piccoli della Casa.

Il litigio per "colpa" di Samira e Giuseppe Vittorio le consiglia di chiarire la questione con il diretto interessato, ma la chiacchierata con Paolo si trasforma ben presto in un litigio. Paolo le ribadisce di averle solo dato un suggerimento: Samira e Giuseppe stavano parlando e non era il caso di intromettersi, visto che c'era già Anita a fare da mediatrice. Letizia, però, crede che la stia trattando come una bambina: "Lo fate solo con me, come se avessi 12 anni. Perché devi decidere tu cosa devo fare io?".

La gelosia di Letizia Letizia rimprovera Paolo di non stare mai dalla sua parte e di non farle mai complimento. Il discorso si sposta a questo punto su Angelica e il macellaio (molto amato anche da Anita e dalla donne della Casa) apre un altro capitolo spinoso: "Sei gelosa di come tratto Angelica, è la verità. Io non ti dò sempre ragione perché quando un amico ha torto io glielo dico. Io voglio un amico che quando sbaglio me lo dice".

Letizia in lacrime La fotografa è provata dalla discussione avuta con Paolo e dal piccolo screzio che ha avuto con Rosy Chin, la quale l'ha accusata di non averla consolata per la nomination.Per Letizia, se la cuoca le avesse voluto bene, non le avrebbe rinfacciato questa cosa dopo il litigio con Paolo, ma avrebbe aspettato il giorno successivo.

Fiordaliso la supporta e la invita a cercare di lasciarsi scivolare tutto addosso, anche perché discutere tra amici è più che normale: "Per forza ci stai male, è tuo amico. Secondo me pensi troppo, devi lasciare andare un po' le cose". Letizia, però, non riesce a trattenere le lacrime: "Mi sembra di tornare indietro nel tempo e mi fa soffrire". Fiordaliso, nel suo modo deciso, le dice che se vuole crescere non deve piangere per delle sciocchezze ma deve rafforzarsi: "Stai piangendo da ieri. Fai sbollire e vedrai che passa".

A quel punto la "zia" le ricorda tutte le cose per cui deve essere contenta: "Sei bella, sana e con una mamma che ti vuole bene. Hai gli amici e un fidanzato fuori che ti aspettano. Qui hai discusso, ma ti vogliono bene tutti... cos'è che ti manca?". Letizia si asciuga quindi le lacrime e dà ragione a Fiordaliso: ha tutti gli strumenti per superare questo piccolo screzio.