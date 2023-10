"Grande Fratello", tra Massimiliano Varrese e Heidi sono baci e coccole

I due, passati dal grande feeling dei primi giorni al grande freddo delle ultime settimane, da qualche tempo passano più tempo insieme e Heidi sembra essere diventata meno ostile nei confronti dell'attore. Durante il giorno, hanno avuto di parlare e, una volta sdraiati sul letto, non resistono alla tenerezza, tanto che la ragazza si lascia abbracciare da Massimiliano.

Qualcosa tra i due si sta muovendo. Forse per l'imbarazzo o forse per gioco, Heidi ride divertita mentre l'uomo la cinge delicatamente. Rimangono qualche minuto così, in silenzio, con le mani di lui tra i capelli dorati di lei. Arriva Ciro che interrompe il momento romantico. La magia finisce e Heidi e Massimiliano si separano. Sarà il preludio di una rinnovata amicizia?