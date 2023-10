Nella nona puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini si parlerà del primo bacio nella Casa di Gf: è successo a bordo vasca tra Beatrice e Giuseppe. Ma qualcuno è convinto che sia uno scherzo architettato dai due che hanno una forte intesa. Ma non è stato l’unico bacio: Beatrice infatti ha baciato anche Massimiliano. Che vorrà dire? Una piacevole sorpresa attende Anita che è finita in nomination con Grecia e Valentina: quale sarà il verdetto di questo televoto tutto al femminile?

Questa puntata di "Grande Fratello" si apre con Alfonso Signorini che ricorda quanto sta accadendo in Israele. Si passa poi alle vicende della Casa. Aperto il collegamento con gli inquilini Signorini chiama subito in causa Beatrice e Giuseppe. Ma prima di affrontare la loro storia chiede a tutti del "reset", ovvero della pace (armata) che si è creata nella Casa negli ultimi giorni.

La pace nella Casa Viene mandata una clip in cui vengono riassunti tutti gli scontri di Beatrice con gli altri inquilini della Casa. Fino a quando è arrivato il momento del "reset", ovvero un tentativo di ricominciare da capo dimenticando i precedenti dissapori. Tornati in diretta chiede alla Luzzi se le manifestazioni di affetto le ha trovate sincere oppure no. Lei dice di non aver capito come la vedevano prima ma anche di non capire come viene vista adesso. Signorini chiama in causa alcuni inquilini (Massimo, Lorenzo) che hanno fatto battute grevi sul fatto che Beatrice avrebbe avuto bisogno di un uomo per addolcirsi. Tra qualche scusa e qualche arrampicata sugli specchi si passa oltre.

Beatrice e Giuseppe in confessionale I due vengono invitati in confessionale per parlare del loro rapporto. Beatrice dice che tra di loro c'è "grande naturalezza" e con Garibaldi si sente a proprio agio e non si sente giudicata. Però nella casa questo avvicinamento ha suscitato più di un dubbio. Molti pensano a una strategia, Varrese addirittura parla di "sacrificio" di Garibaldi per il bene della comunità e definisce la Luzzi "la vedova nera". Beatrice non prende bene certe insinuazioni e soprattutto non regge il fatto che le sia stato attribuito il ruolo di cattiva a ogni costo.