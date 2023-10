Mentre Beatrice si stava facendo un bagno, Giuseppe l'ha raggiunta nella vasca: insieme hanno cantato la canzone "A mano a mano" e subito dopo, tra un abbraccio e una carezza, è scattato il bacio, il primo nella Casa di questa edizione. Massimiliano Varrese, che ha assistito alla scena, ha finto dio essere sconvolto: "Sono rimasto così...". "Auguri Bea, ci volevi tu per sbloccarlo. Il Grande Fratello è tuo, hai fatto tutto tu - ha detto invece Ciro - Se non fosse stato per me non sarebbe successo. Però senza lingua che bacio è?". "Assurdo però, ci avete spiato?" è intervenuta divertita l'attrice.

Beatrice Luzzi non ha mai nascosto il suo interesse per Giuseppe Garibaldi: "Lo trovo un ragazzo generoso, coraggioso e con un bel fisico... Poi, effettivamente, ho un debole per la Calabria". L’attrice è pronta dunque a ricominciare dopo un matrimonio e due figli adolescenti. E' nata la prima coppia nella Casa?