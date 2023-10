“Grande Fratello”, Paolo Masella è il più conteso nella Casa

A Paolo piace Anita? Angelica cerca di capire l’interesse di Paolo Masella nei confronti di alcune sue compagne di avventura e, bisbigliandogli all'orecchio, chiede cosa ne pensa di Anita. “Esteticamente è bella, ma non abbiamo ancora parlato – dice il macellaio - Ti posso dire che è interessante ma no che mi piace”. Lui spiega di far fatica ad aprirsi con le persone e quindi pure a dichiarare apertamente i suoi sentimenti in modo plateale. “Non ci penso a queste cose” dice cercando di vivere con tranquillità l’esperienza nella Casa.

Ad Anita piace Paolo? Anita Olivieri, in compagnia di Samira e Letizia, parla del suo compagno di avventura Paolo Masella. Lui durante il ballo lento le aveva baciato dolcemente la mano da vero galantuomo conquistandola. Anita alle amiche che le domandano se prova interesse taglia corto: “Non ci penso, non ci voglio pensare a queste cose, io ho ancora delle cose da risolvere” dice alludendo alla sua situazione sentimentale, “Io ad oggi non cerco cose serie”. “Io sono come lui” dice facendo riferimento al carattere e ai valori di entrambi. Valentina invece è più diretta e di Paolo Masella dice apertamente: “A me lui interessa. Ma io non interesso a lui”.

Cosa sta nascendo tra Paolo e Letizia? Angelica chiacchiera con Letizia e tira in ballo Paolo: "Da fuori sembra che ci sia altro fra voi due". Letizia rimane stupita e ribadisce che non è certo entrata nella Casa del “Grande Fratello” per tradire il suo ragazzo. Per lui lei cucina il pranzo prima di uscire per andare a lavorare e spiega di “improntare la sua vita” su di lui. Letizia spiega di essere una persona molto dolce e affettuosa, ma sicuramente ha notato un affetto speciale da parte di Angelica e Paolo.

A Paolo piace Letizia? Paolo Masella parlando con Angelica ammette di provare un interesse nei confronti di Letizia, ma non vuole esporsi per rispetto alla sua situazione sentimentale: “Non lo farei mai” dice.