"Grande Fratello", eliminato Lorenzo Remotti: tre donne in nomination

Un'eliminazione a sorpresa ha segnato l'ottava puntata del "Grande Fratello". Lorenzo Remotti è stato il terzo concorrente dall'inizio del programma a dover abbandonare la Casa dopo una tornata di nomination extra large che vedeva in nomination Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Alex Schwazer, Giselda Torresan, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi.



La preferita del pubblico è stata Beatrice Luzzi. L'attrice ha dunque iniziato una catena di scelte tra gli altri sette nominati per chi sarebbe andato al televoto flash per l'eliminazione. La rosa dei possibili eliminati si è quindi ridotta ai nomi di Cardaropoli, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Il pubblico ha deciso di eliminare il calzolaio Lorenzo Remotti. Al termine della serata, invece, si sono svolte le nomination per la prossima puntata: l'eliminazione non ci sarà più lunedì ma giovedì. Quindi si deciderà il preferito del pubblico tra Grecia Colmenares, Valentina Modini e Anita Olivieri.