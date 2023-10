"Grande Fratello", gossip e dubbi su Beatrice e Giuseppe

Dopo il bacio tra l'attrice e il bidello nella Casa gli inquilini esprimono la loro opinione. In giardino Ciro, Massimiliano e Heidi commentano con stupore la liaison. "Secondo me lui sta giocando" tuona Varrese .

Heidi racconta di aver parlato diverse volte con Giuseppe e pare che il bidello le abbia confessato di "volersi vivere questa conoscenza in modo naturale, senza farsi troppe domande". Ciro la pensa come Massimiliano, ed è convinto che "presto tra i due inizieranno a esserci le prime tensioni e incomprensioni" date dalla gelosie di Beatrice: "Giuseppe spera ancora in Samira" dice molto convinto l'attore napoletano.

Gli inquilini si confrontano e lasciano intendere di avere dei dubbi sulla coppia, non riescono a capire quanto vero possa essere il loro legame e continuano a fare delle supposizioni di come potrà evolvere il loro rapporto. Chi avrà ragione?