"Grande Fratello", tra Beatrice Luzzi e Giuseppe coccole sotto le coperte

Il bivio di Giuseppe: Beatrice Luzzi o il gruppo? Da quando è entrata Beatrice è stata costantemente attaccata dagli altri per il suo modo di fare spigoloso. Dopo qualche settimana di convivenza, però, Giuseppe ha ammesso di provare interesse per l'attrice e ha scoperto di essere ricambiato. Ora, però, la sua posizione è molto delicata. Il calabrese sta tentando di riconciliare Beatrice con il gruppo, ma se le cose dovessero andare male potrebbe trovarsi davanti a un bivio: o con lei o con gli altri.

Giuseppe: "E' una donna forte, hai visto con Jane Alexander?" Anche gli altri ragazzi sono indecisi sul comportamento da tenere con Giuseppe. Letizia gli confida che alcuni pensano che d'ora in poi lui abbia più freni nell'esprimere il proprio parere quando non è totalmente d'accordo con la Luzzi. Per il ragazzo, però, questo è un timore infondato. Lui dirà sempre quello che pensa e poi crede che Beatrice non abbia bisogno di difensori, come ha dimostrato nello scontro con la collega: "Hai visto con Jane Alexander? Lei non abbassa mai la guardia". Dopo un mese da sola ora però l'attrice può contare su Giuseppe e questa nuova situazione può avere risvolti positivi per tutti.

Letizia: "Giuseppe è preso da Beatrice" Heidi era stata la prima a nutrire dei dubbi sulla coppia. Secondo la ragazza, infatti, Giuseppe si sarebbe avvicinato a Beatrice solo per strategia in quanto la preferita dal pubblico. Dopo averli visti insieme, però, ha cambiato idea. Anche Angelica e Paolo sono della stessa opinione: "Beppe è preso, lui non gioca con queste cose. Tra i due è lui quello più tenero, non ha nemmeno messo il parmigiano sulla pasta perché gliel'ha detto lei".