"Grande Fratello", segui la decima puntata in diretta

Al centro della serata c'è Ciro Petrone , l'attore ha festeggiato in Casa il suo compleanno con una festa organizzata dai suoi coinquilini: per lui in arrivo una sorpresa molto speciale. L'attore sarà ancora protagonista, ma questa volta per uno scontro avuto con Beatrice Luzzi. Gli animi dei coinquilini sembrano ancora caldi. Ancora: Giselda Torresan e l'amore. C'è un uomo tra i concorrenti che potrebbe interessarle? E chi di loro potrebbe mai essere? Quattro concorrenti sono al televoto eliminatorio: Beatrice Luzzi, Heidi Baci, Valentina Modini e Arnold Cardaropoli . Chi di loro dovrà abbandonare per sempre la Casa?

Beatrice contro Ciro Beatrice se la prende con Ciro dopo aver messo in dubbio il flirt con Giuseppe. "Trovo poco elegante che Ciro abbia detto in diretta che sono più presa io... Il più o meno, è una storia molto spontanea e naturale, mi sembra fuoriluogo". Cesara Buonamici interviene: "Mi fate venire in mente Macron con la sua Brigitte, siete la prima coppia, siete contenti e state bene, in fondo cosa importa chi è preso di più o di meno, è la casa del Grande Fratello".

Beatrice e l'attrazione per Giuseppe Beatrice racconta come si è avvicinata a Giuseppe: "L'ho truccato per una festa e ho cominciato a vederlo con occhi diversi, abbiamo abito uno sguardo di grande intesa quando ero nel Tugurio, poi abbiamo chiacchierata e ho sentito una persona molto vicina. E' tutto molto naturale, non c'è bisogno dio dire troppe cose, non ci sono piani". Beatrice sottolinea che non si aspetta "di più" di Giuseppe: "Vengo da anni di devozione ai figli e mi va bene così, mi piace qualche piccola attenzione".

Il legame tra Heidi e Massimiliano Heidi è sempre più vicina a Massimiliano Varrese: "Mi sono spaventata, odio ammetterlo, ho ancor ai miei limiti, penso troppo e penso all'altro, Massimiliano mi ha aiutato in questi giorni, mi è stato vicino ed è stato bello". Heidi ha un pentimento: "Nei gironi in cui l’ho evitato e ho messo dei muri per proteggerci". Massimiliano: "Io sono per vivere il tempo nel momento, non si può aspettare domani, una volta ho fatto una promessa e non sono riuscito a mantenerla. Ho imparato ogni giorno a ringraziare per le minime cose".