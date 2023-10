ma l'attore dichiara di non sentirsi pronto. In salotto, alcuni inquilini, condividono delle riflessioni sugli andamenti e i comportamenti di alcuni loro compagni. Heidi, nello specifico, percepisce da parte di Beatrice la voglia di voler mettere un punto alle tensioni e di voler chiarire ogni malinteso con il suo compagno d'avventura Massimiliano.

L'attore tuttavia, presente durante questa riflessione, dichiara di non sentirsi pronto al confronto con l'attrice e di voler ancora aspettare: “Lo so che le cose tra noi si appianeranno ma non è ancora arrivato il momento” esprime apertamente il suo pensiero.

L'imprenditrice nota una certa presa di posizione da parte del suo compagno e lo invita, guardandolo negli occhi, a non mettere dei muri che possano creare ancora più distacco e tensione: “Io sono convinta che Bea voglia fare pace” conclude il suo pensiero.

Massimiliano non sembra esserne convinto, nota da parte di Beatrice dei comportamenti che non lo convincono del tutto, “Io avevo resettato, lei no” dice con tono molto teso.



Poco dopo, al confronto tra i ragazzi, si aggiunge proprio la diretta interessata Beatrice, e Ciro, le chiede di unirsi a loro.

Massimiliano, spronato dai suoi inquilini, cerca di creare un legame con l'attrice e in modo molto sereno e pacato chiede: “Vorrei farti una domanda che non riguarda il nostro scontro, da genitore ho ammirato la tua scelta di esserti lasciata andare con Giuseppe e vorrei chiederti: come te la vivi?” .

“Io la vivo con molta naturalezza e spero che i miei figli colgano questa naturalezza, non riesco a immaginare cosa possano pensare perché loro non mi hanno mai visto uscire con nessuno” risponde pensando ai suoi figli e condividendo i suoi timori.

Massimiliano la ringrazia della risposta, si mostra molto soddisfatto del confronto e, concludendo, esclama: “Tornando a noi io credo che troveremo un punto di incontro” dice apertamente con l'intenzione di voler chiarire.

L'attore, nonostante ci siano molte cose irrisolte, sembrerebbe aver fatto un passo verso il chiarimento. Riusciranno i due inquilini a resettare come promesso e mettere un punto ai loro dissapori?