"Grande Fratello", Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi: "Con lui è tutto molto naturale" | Ma Samira perde la pazienza

Nella Casa del "Grande Fratello" è sempre più forte l'intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti, dopo essersi scambiati anche qualche bacio, sono apparsi ancora più vicini nelle ultime ore e il loro il feeling è risultato palpabile anche agli altri inquilini. I due concorrenti sono stati "pizzicati" dalle telecamere a coccolarsi nel lettone mentre si scambiavano dolci parole. Il resto degli inquilini continua a credere che ci sia un pizzico di strategia da parte della neonata coppia, in particolare i dubbi più profondi sono stati sollevati da Ciro Petrone. Per l'attore di Gomorra il bidello non avrebbe lo stesso interesse che ha per lui Beatrice.

Durante la puntata di giovedì 12 ottobre, l'attrice racconta il momento molto intenso che sta vivendo con il giovane calabrese: "Non avrei mai immaginato di avere una storia qua dentro - ha spiegato Beatrice, interrogata da Alfonso Signorini -, non ero venuta con quest'idea e poi ho visto anche la media dell'età". La concorrente afferma di iniziare a provare qualcosa per il suo compagno di avventura: "Una volta l'ho truccato e ho avuto modo di guardarlo più attentamente. Poi, dopo una giornata difficile in Tugurio, abbiamo parlato molto e l'ho sentito molto vicino". "Tra noi è tutto molto naturale, non c'è bisogno di dirci tante cose: non ci sono piani presenti e futuri, né definizioni", conclude Beatrice.

Nel frattempo, a restare con il "cerino in mano" è Samira Lui. La ragazza, infatti, lamenta mancanze di attenzioni da parte di Garibaldi dal momento in cui è iniziato il rapporto tra lui e Beatrice. Questo è il punto di vista del bidello, ma Samira perde la pazienza: "Mi sembra una follia - ha detto la ragazza -, sono scioccata. Sembra che sono io la gelosa. Devi essere più attento a queste cose perché altrimenti le persone poi pensano che io mi sia arrabbiata per questa storia".