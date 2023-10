"Grande Fratello", il racconto dell'undicesima puntata

Dopo un breve riassunto dei temi della puntata, "Grande Fratello" inizia con Alfonso che si collega con le tre in nomination, Grecia, Rosy e Beatrice, che sono state isolate dal gruppo. Gruppo che Signorini chiama in causa chiedono a ciascuno a chi intende dare il proprio sostegno tra le tre nominate. Tutti quelli che sostengono Rosy la devono raggiungere in Mistery: è quasi un plebiscito, in salone restano in quattro. Heidi e Vittorio vanno da Grecia in tugurio e alla fine solo Fiordaliso e Giuseppe raggiungono Beatrice.

Samira furibonda con Giuseppe Dopo lo scontro della scorsa puntata, anche in settimana Samira non ha sbollito la rabbia nei confronti di Garibaldi.